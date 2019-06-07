В пятницу, 7 июня, футболисты юниорской сборной Украины по футболу победили сверстников из Колумбии на чемпионате мира. Единственный гол в матче забил принадлежащий "Шахтеру" нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан. Для него этот мяч стал четвертым на мировом турнире.

Подопечные Александра Петракова добыли минимальную победу (1:0), которая вывела их в полуфинал мирового футбольного первенства.

Соперником нашей команды станет либо сборная Италии, либо - Мали. Они проведут свою игру сегодня же. За путевку в финал мирового первенства юношеская сборная Украины сыграет 11 июня в польской Гдыне.

Еще два матча 1/4 финала пройдут 8 июня: США - Эквадор (Гдыня), Республика Корея - Сенегал (Бельско-Бяла).

Финальный матч чемпионата мира пройдет 15 июня.

Видео: youtube.com/Football & Sport UA

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем. Его ключевой задачей в минувшем сезоне было внедрение в состав перспективной молодежи.

Напомним, что на матче Украина-Сербия во Львове будут работать почти две тысячи полицейских. Игра отбора на ЧЕ-2020 пройдет в пятницу, 7 июня. Начало в 21.45.