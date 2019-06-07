Сегодня, 7 июня, грузовой автомобиль "КамАЗ", маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на международной трассе "Киев-Чоп" в селе Бабин Гощанского района Ровенской области около 17:00. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В результате ДТП предварительно травмирован водитель "КамАЗа", его доставили в больницу. В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, в результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу, поэтому движение на этом участке дороги затруднено.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, под Ровно на территории бывшей тюрьмы обнаружили массовое захоронение жертв НКВД.

Как сообщала "Страна", под Ровно разбился военный вертолет. Погиб комбриг 16-й бригады и 4 члена экипажа. Также появились фото с места падения военного вертолета под Ровно.