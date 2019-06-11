В июне православные украинцы будут отмечают один из двенадцати главных праздников года - Троицу. Он посвящен сошествию Святого духа на апостолов, которое было обещано Иисусом Христом в день его Вознесения.

Когда Троица в 2019 году

Троица не имеет конкретной даты, поскольку тесно связана с Пасхой. А Пасха и сама имеет "плавающую дату", поэтому и связанные с ней праздники также могут перемещаться по календарю. Троица наступает на 50-й день после Пасхи. Неизменно одно -это всегда воскресенье.

Выходные на Троицу

Троица является официальным государственным праздником. Вдобавок по закону, если праздник выпадает на нерабочий день, то выходным становится ближайший рабочий. То есть в дополнение к регулярным выходным суббота-воскресенье украинцы будут отдыхать и в понедельник 17 июня.

История и смысл праздника

Для верующих День Святой Троицы - день празднования момента, когда на апостолов с небес сошел Дух Святой. Это ранее пообещал им Иисус Христос, когда возносился на небо. Святой Дух проявился в виде спустившегося на землю огня. Он наделил апостолов способностью говорить на разных языках, чтобы они могли как можно шире проповедовать Слово Божье. Сошествие Святого Духа указало на тройственность бога (Отец, Сын и Святой Дух). Также этот день считается днем основания Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.

Что можно и нельзя делать

В этот день верующие ходят на службу в церковь. Там по традиции освящаются цветы и травы. Травы потом ставят в доме. Троицкие травы засушивают, чтобы потом добавлять в отвары для питья или купания маленьких детей.

Перед праздником также принято украшать свое жилье травами и цветами - поэтому Троицу еще иногда называют Зелеными святками. В день Святой Троицы, как и в другие важные праздники, нельзя работать, ругаться, думать о плохом. Также в этот праздник издавна девушки гадали на суженого.

А одна из самых известных троицких примет говорит о том, что если парень посватается к девушке на Троицу, то их брак будет долгим и счастливым.