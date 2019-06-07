В пятницу, 7 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке оказался на отметке 26,51 грн/$1 с 26,69 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,5 - 26,53 грн/$1. Официальный курс на понедельник, 10 июня, в НБУ установили на уровне 26,59 грн/$1.

В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 июня 2019 года.

100 долларов США 2659.5721

100 ЕВРО 2998.1356

10 российских рублей 4.0892

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 июня составил 319,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $284,6 млн.

Как сообщала "Страна", банкиры не верят, что легкое падение курса доллара в Украине будет долгим. "(...) Рынок может начать готовиться к гривневым выплатам Минфина по ОВГЗ. В этот момент может потребоваться больше доллара", - резюмировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В Morgan Stanley прогнозируют девальвацию гривни к концу 2019 года до 31 грн за доллар.

В Кабмине не исключают падение гривневого курса до 30,7 за $1 с нынешних ~27.

Также в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".