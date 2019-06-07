Заместитель главы Минздрава Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она работала в Министерстве здравоохранения Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Как сообщала "Страна", Рада провалила отставку Полторака. Также действующий состав парламента не смог убрать Климкина с должности главы МИД.

Напомним, что Супрун решила взяться за сексуальное образование в школах. По ее словам, сексуальное образование – это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своем репродуктивном здоровье.