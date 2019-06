Чума свиней, вирус которой пришел в Европу из Африки, может разрушить китайскую индустрию свинины объемом 128 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Вирус, по данным ученых, очень вирулентен и устойчив, он распространяется несколькими путями, а вакцины против него не существует. При этом, к счастью, от него не могут пострадать люди, даже если они едят испорченную свинину. Впрочем, уровень смертности среди свиней угрожает свиноводческой отрасли.

В Китае штамм распространяется среди 440 миллионов свиней, что составляет половину от общего количества на планете. Прогнозируется, что количество свиней, которых Китай будет откармливать в этом году, сократится на 134 миллиона, или на 20%, с 2018 года - худший годовой спад с тех пор, как министерство сельского хозяйства США начало считать китайских свиней в середине 1970-х годов.

Опыт борьбы Испании с этим вирусом показывает, насколько он опасен. В стране были введены строгие санитарные меры и индустриализирована система производства свиней, но потребовалось 35 лет и помощь Европейского Союза, прежде чем болезнь была ликвидирована в 1995 году. Итальянский остров Сардиния безуспешно пытается избавиться от вируса в течение четырех десятилетий.

Исследования показывают, что штамм в Китае очень похож на тот, который распространялся в России и других частях Европы более десяти лет. Вирус в настоящее время попал в Монголию, Вьетнам, Северную Корею и, возможно, в другие соседние страны, которым не хватает ресурсов для выявления и борьбы с этой болезнью. Это увеличивает риск того, что вирус сможет попадать в Китай снова и снова.

