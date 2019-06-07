7 июня во Львове пройдет матч третьего тура отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии. Матч начнется в 21:45 и пройдет на стадионе "Арена Львов". "Страна" будет вести подробный текстовый онлайн Украина - Сербия с 20:45.

В прямом эфире игру покажут телеканалы ТРК Украина и Футбол 1.

В заявку сборной Украины вошли 23 футболиста из 26, которые есть в распоряжении команды на данный момент. В том числе, был вызван вратарь Реала Андрей Лунин, который покинул команду U-20, где был основным на чемпионате мира. Скорее всего, он будет дублером голкипера Андрея Пятова. Из всех имеющихся сейчас игроков в заявку не попали Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко. Нет в заявке и Жуниора Мораеса.

У сербов из-за проблем со здоровьем на поле не выйдет один из лидеров сборной - полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич.

Рассудит футбольный поединок испанский арбитр Антонио Матео Лаос.

Матч с сербами станет для нашей сборной первым из двух во Львове. 10 июня там пройдет еще один отбор - с Люксембургом.

Напомним, что сегодняшний матч Украина - Сербия пройдет без болельщиков гостей.

Как сообщала "Страна", во Львове по случаю игр сборной по футболу откроют фан-зону.