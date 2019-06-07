Сегодня, 7 июня, на стадионе "Арена Львов" сборная Украины в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 примет Сербию. На матче будут работать 1 624 полицейских. Об этом сообщает "Трибуна".

Сообщается, что безопасность матча будут обеспечивать также 2 284 правоохранителей в городе. Начало матча - в 21:45. Матч Украина – Сербия покажет телеканал "Украина", а также телеканал "Футбол 1". "Страна" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Вместимость "Арены Львов" - 34 915 зрителей.

Напомним, сербские болельщики не приедут на матч своей сборной против Украины в рамках квалификации Евро-2020.

Как сообщала "Страна", накануне футбольного матча отбора в финальную часть Евро-2020 Украина – Сербия по Львову пройдут совместным маршем украинские и хорватские болельщики.

Ранее стало известно, кто вошел в заявку сборной Украины на матч с Сербией.