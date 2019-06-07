Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на французском турнире Большого шлема "Ролан Гаррос" обыграл легендарного швейцарца Роджера Федерера – 6:3, 6:4, 6:2. Об этом сообщает SportsRu.

Этой победой Надаль прервал серию из пяти поражений от Федерера (все на хардовом покрытии корта) и обыграл его впервые с 2014 года (когда они встретились в полуфинале Australian Open).

За счет этой победы Рафа Надаль в 26-й раз вышел в финал турнира "Большого шлема" и в 12-й раз сделал это на "Ролан Гаррос". На текущий момент в Париже он никогда не проигрывал в финалах.

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