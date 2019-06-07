В Москве 6 июня задержали специального корреспондента известного интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Он был задержан возле метро "Цветной бульвар", когда направлялся на встречу с источником. Журналисту предъявили обвинения в сбыте наркотиков в крупных размерах.

Две недели назад Юрий Дудь в интервью с Егором Кридом, которое набрало 15 млн просмотров, упомянул о расследовании Ивана Голунова. В нем говорилось о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове, у которого на семью записано 9 пентхаусов в центре Москвы, хотя его официальная зарплата никак не позволяет это сделать.

Что произошло

Ивана Голунова задержали в 14:30 несколько оперативников. Они сообщили, что при досмотре обнаружили в рюкзаке у журналиста сверток с наркотическим веществом. Позже, по данным силовиков, еще один сверток с порошкообразным веществом и несколько зип-локов были найдены при обыске в квартире. Содержимое пакета отправили на экспертизу.

Что сообщили в полиции

В отделении полиции спецкору "Медузы" были предъявлены обвинения по статье 228.1 Уголовного кодекса ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

ГУ МВД по Москве распространило фото наркотиков, найденных при обыске квартиры Ивана Голунова.

Фото: МВД Москвы

Друзья журналиста заявили, что только один из этих снимков был сделан в квартире Голунова (на котором снят загранпаспорт), а все остальные кадры - однозначно не в квартире Ивана.

Позже в Главном управлении МВД по Москве заявили, что большинство этих фотографий действительно были сделаны не в квартире журналиста. По данным правоохранителей, лишь один снимок из опубликованных девяти изображает жилище Голунова. Остальные фотографии, как следует из официального заявления, были сделаны в рамках следственных действий, имеющих отношение к группировке, сбывающей наркотики в столичном регионе. Связь Голунова с этими преступниками также проверяется.

Что говорит адвокат

По словам адвоката Дмитрия Джулая, с момента задержания Голунову не давали связаться с близкими, коллегами и адвокатом больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня следователь Игорь Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката. Сотрудница BBC Светлана Рейтер, с которой связался следователь, рассказала, что услышала на заднем плане голос Ивана, который сказал, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. В свою очередь, "Медуза" сообщает, что Голунов пожаловался адвокату на избиение.

Также адвокат заявил, что обыск квартиры проходил с нарушениями. "Когда его после допроса и освидетельствования повезли к его квартире, Иван еще около 20 минут находился в машине перед тем, как зайти, при этом сотрудники свободно передвигались (по квартире). Ключи у него были изъяты в момент задержания, то есть у сотрудников было время, чтобы беспрепятственно зайти в квартиру и сделать там все что угодно. Также Иван мне пояснил, что в момент обыска один из сотрудников зашел куда-то между шкафом и стеной и что-то там делал. Потом этот же сотрудник обнаружил там весы и этот пакетик", - рассказал Джулай.

Что рассказал Голунов

Сам Голунов отрицает предъявленные ему обвинения, называет случившееся провокацией и говорит, что оперативники сработали "очень топорно", подбросив ему наркотики.

Полный текст показаний журналиста опубликовало издание Baza.io. В них говорится, что 6 июня, около 14 часов 30 минут, он шёл по городу, когда к нему сзади подбежали двое молодых людей, одетых в гражданскую одежду. Один из них схватил журналиста за руку, сказав, что он задержан.

"Я спросил: "Вы кто?". Мне ответили: "А ты не догадываешься? Уголовный розыск". Мужчин, которые меня задержали, звали Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. После этого мне заломали руки за спину, подъехал автомобиль, за рулём которого находился Акбар... на меня надели наручники. Была заминка, в какую дверь меня посадить. Я сказал, что мне нужен адвокат, так как я не понимаю, что происходит. После этого Акбар показал мне своё удостоверение. Акбар спросил у коллег, показывали ли они мне свои удостоверения. Дмитрий показал мне своё удостоверение. Показывал ли Роман мне своё удостоверение, я не помню. Так как они были сзади и сбоку меня, кто-то держал меня за рюкзак. Второй страховал за руку. При этом руки у меня были в наручниках за спиной. Также в момент задержания, когда на меня надели наручники, один из сотрудников полиции достал из правого кармана джинсов мой мобильный телефон, включил экран, увидел блокировку и несколько раз потребовал меня разблокировать телефон. Я отказался разблокировать, после чего они сказали, что выключили телефон", - дал показания Иван Голунов.

По его словам, после этого в автомобиль привели молодого человека, которого назвали понятым. И все вместе они приехали в УВД. Там привели еще одного понятого. После этого произошел принудительный осмотр без присутствия адвоката.

Как рассказал журналист,его сумку положили на стул рядом со столом. Осмотрели карманы одежды, вытащили оттуда телефон. Попросили полностью раздеться. "Хочу пояснить, что сумка всё это время была на стуле, я старался смотреть за ней, однако я мог упустить какой-то момент. После этого сотрудник полиции открыл большое отделение сумки, где лежало много вещей, а именно: книжка в мягкой обложке, ежедневник в кожаной обложке. Когда сотрудник открыл данное отделение, там, наверху, зацепившись за блокнот, находился свёрток с чем-то разноцветным внутри", - дал показания Иван Голунов.

Пакет был упакован в конверт, который опечатали. Журналисту предложили подписать его, но он отказался, поскольку в досмотре не участвовал адвокат.

"Хочу пояснить, что данный пакет мне не принадлежит, я его увидел в первый раз. В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем я не могу утверждать это точно. Также в момент производства личного досмотра в кабинете находился на стуле около стола и вокруг него постоянно находились сотрудники полиции. Также я не уверен, что у меня был плотно застёгнут рюкзак.

Также на меня оказывали психологическое давление, обзывали меня гомиком. Когда я отказался подписывать протокол, мне не дали позвонить адвокату, после этого СП меня ударил... в момент освидетельствования, когда я в очередной раз просил вызвать адвоката, я схватился за стул и стал за него держаться, а меня стали тянуть за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы о ступеньку. Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и Максим надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щёку.

Вину в совершении преступления не признаю, данное наркотическое средство принадлежит не мне. Также хочу дополнить, что с момента моего фактического задержания с 14 часов 30 минут 06.06.2019 до 08 часов 25 минут у меня не были отобраны смывы рук и срезы ногтевых пластин, так как я никогда ранее не употреблял наркотики и не держал их в руках, отсутствие следов наркотических средств на моих руках могло бы доказать мою невиновность. В связи с этим прошу изъять у меня смывы рук и срезы ногтевых пластин", - заявил журналист.

Реакция российских медиа

Заявление основателей "Медузы" Ивана Колпакова и Галины Тимченко по поводу задержания корреспондента Ивана Голунова опубликовано на сайте издания. "Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. "Медуза" будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами" - говорится в заявлении.

телеведущая Ксения Собчак заявила, что неоднократно говорила, что именно подбрасывание наркотиков является самым быстрым и простым способом устранить неугодного человека, и его регулярно используют. По ее словам, Голунов вел серьезные расследования фактов коррупции в Москве, и только перед задержанием занимался сразу двумя делами, и ему регулярно угрожали.

Среди его расследований, - коррупция топ-чиновников Москвы, их имущество, способы незаконного заработка на россиянах, нажива на похоронном бизнесе, нюансы утилизации мусора, выселение людей из жилья и подобные темы.

"Пока история выглядит крайне мутной если не сказать больше. Какой-то ад, - пишет Собчак. - Скорее нашелся просто способ его заткнуть".

Журналист Юрий Дудь вспомнил об одном из расследований Голунова. "Сегодня: находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы. Завтра: у тебя находят наркоту", - написал он в твиттере.