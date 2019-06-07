Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности во время получения ею взятки в 20 тыс. гривен. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили оперативники, женщина, которая также является сотрудницей "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.

Фото: ssu.gov.ua

"За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственную участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах", - сообщили в ведомстве.

Фото: ssu.gov.ua

Чиновница была задержана в Киеве во время получения взятки. В СБУ добавили, что в данный момент решается вопрос об объявлении задержанной подозрения в совершении преступления за ч. 3 ст. 368 УКУ (получение взятки), и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Отметим, что в пресс-службе не указано имя задержанной. При этом на сайте Федерации подводного спорта и подводной деятельности графа "состав сборной команду Украины по подводному плаванию" также оказалась пустой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе на взятке задержали главного "паркового" чиновника.