Семья продюссера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", потому что его упаковка внешне напоминает бутылку от питьевого йогурта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина - оформит иск к ООО "АМС Медиа" - производителю рокового средства. Родственники считают, что именно по их вине Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. У продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупреждающих надписей", - говорится в сообщении.

В оккружении продюссера говорят, что он любит питьевые йогурты, и, скорее всего, просто перепутал их с "Кротом". Узнать, так ли это, пока нельзя, поскольку пострадавший погружен в медикаментозный сон.

Ранее "Страна" писала о том, что Бари Алибасов написал новое завещание из реанимации, где указал, кто получит "На-на" и квартиры, а кто - кота.

Также мы сообщали, что по Москве поползли слухи о смерти Алибасова, которые сразу же опроверг его секретарь.