Упаковка похожа на бутылку от йогурта. Семья Алибасова готовит иск в суд к производителю средства для очистки труб
Семья продюссера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", потому что его упаковка внешне напоминает бутылку от питьевого йогурта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина - оформит иск к ООО "АМС Медиа" - производителю рокового средства. Родственники считают, что именно по их вине Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. У продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупреждающих надписей", - говорится в сообщении.
В оккружении продюссера говорят, что он любит питьевые йогурты, и, скорее всего, просто перепутал их с "Кротом". Узнать, так ли это, пока нельзя, поскольку пострадавший погружен в медикаментозный сон.
Ранее "Страна" писала о том, что Бари Алибасов написал новое завещание из реанимации, где указал, кто получит "На-на" и квартиры, а кто - кота.
Также мы сообщали, что по Москве поползли слухи о смерти Алибасова, которые сразу же опроверг его секретарь.