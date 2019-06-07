Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался от контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предложения о встрече ему не поступали. Об этом сообщает "Интерфакс".

"А я что, отказывался? Мне никто не предлагал... Мы не отказываемся от контактов, будем работать",- сказал Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 7 июня.

Также, по данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", Владимир Путин на вопрос, почему он до сих пор не поздравил Зеленского с победой, ответил, что причина в том, что украинский президент до сих пор называет РФ агрессором.

"Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое быть кем-то", - также добавил глава РФ.

По мнению Путина, Зеленский пока себя никак не проявил, но и "еще ничего не испортил своими заявлениями".

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Напомним, 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить об организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится, поскольку из Киева звучат "размытые сигналы".

А в Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что не разделяют мнения совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, который предложил договориться с президентом России.