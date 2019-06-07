Власти большинства членов ЕС поддержат новую отсрочку выхода Великобритании из блока (Брекзит) вне зависимости от кандидатуры следующего британского премьер-министра.

Об этом сообщает британская The Times со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. По данным издания, не менее 25 европейских правительств, в том числе и ФРГ, готовы отсрочить (Брекзит).

В Европе считают, что будущий глава правительства Великобритании будет вынужден использовать дополнительное время для второго референдума, чтобы получить согласие депутатов парламента на утверждение соглашения о выходе с ЕС.

Ожидается, что конечный срок выхода Британии из ЕС будет отложен до весны 2020 года. При этом, согласно действующим договоренностям с властями стран ЕС, Британия должна покинуть блок до 31 октября 2018.

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй покидает пост лидера Консервативной партии 7 июня 2019, однако будет возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника. Как ожидается, процесс выбора завершится в начале июля.

Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.

Как сообщала "Страна", в Великобритании на выборах в Европарламент победила партия сторонников выхода из ЕС. Две ведущие британские партии - Лейбористская и Консервативная - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте.

Напомним, что в Великобритании отменили план экстренных мер по выходу из ЕС на который уже потратили 1,5 миллиарда фунтов.