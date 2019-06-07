В пятницу, 7 июня, глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и руководителем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - сказал президент.

Как отметили во время встречи, эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Кроме того, участники обсудили состояние готовности антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

По закону об Антикорсуде, здание суда будет оснащено современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата ВАКС и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В прошлом году Кабмин выделил два здания для ВАКС, которые на данный момент нуждаются в длительном капремонте. Для временного размещения антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Госсудебная администрация предоставила помещение Печерского расуда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 закона Украины О Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщила Танасевич, из-за этого начало работы антикоррупционного суда может сорваться. Однако она отметила, что со стороны ВАКС принимаются необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Напомним, 11 апреля к исполнению обязанностей приступили 38 судей Антикоррупционного суда и Апелляционная палата антикорсуда.

7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.