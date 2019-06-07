В Одессе, на 7-й станции Люстдорфской дороги, недалеко от супермаркета АТБ произошла перестрелка между преступниками и полицией. Очевидцы рассказали, что прозвучало около пяти выстрелов. Случайным свидетелям было сложно разобраться, кто стрелял и почему. Некоторые также рассказали, что во время стрельбы мужчина выбросил за забор пакет, в котором потом обнаружили крупную сумму денег. Об этом сообщает "Думская".

На линии огня оказалась молодая женщина с коляской, но ей повезло – случайный прохожий ее прикрыл собой, и она не пострадала. Патрульные полицейские, которые приехали на вызов, вынуждены были также применить табельное оружие, так как один из подозреваемых пытался оказывать сопротивление при задержании. Его заковали в браслеты и доставили в Таировское отделение полиции Одессы. Позже задержанному вызвали медиков.

Экс-полицейский отстреливался во время задержания Фото: usionline.com

Изначально подозреваемых было двое, но одному удалось сбежать. Задержанным оказался Максим Белевак, местный житель, 1985 года рождения. Он выпускник академии внутренних дел и даже несколько лет проработал в полиции. После увольнения он ушел в криминальный мир и фигурировал в нескольких уголовных делах. Которые связаны с угоном элитных авто, фальшивыми деньгами и махинациями с банкоматами. Несколько лет назад он обвинил полицию в том, что его избили и похитили ценные вещи. Ни по одному из дела вина Белевака доказана так и не была.

В результате перестрелки с полицией задержанный получил несколько пуль из травматического оружия.

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