Партия "Европейская солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность") проведет съезд в воскресенье, 9 июня, в своем офисе. Как сообщила в пятницу пресс-служба политической силы, съезд начинает работу в 10:30 (Киев, ул.Лаврская, 16, открытый офис партии "Европейская солидарность").

Источник в партии сообщил, что 9 июня "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда, на котором определится с предвыборным списком кандидатов в народные депутаты, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Отметим, что буквально через час в этот же день проведет свой съезд и партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".

Ранее страна" писала о том, что ахметовская часть "Оппозиционного блока", "Наши", "Видродження" и "партия мэров" вместе пойдут на выборы в Раду.

Также мы сообщали, что в "Ударе" - новый председатель партии, но его фамилию не помнит даже нардеп, у которого он работает помощником.