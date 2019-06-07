Генпрокуратура возбудила три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в обращении на странице в Facebook.

"В последние дни мне просто не дают спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из главных кабинетов про совсем другую реакцию касаемо этих событий. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне утратили какой-то контроль над террористическими группировками в Донецкой и Луганской области. Это не так", - сказал Юрий Луценко.

По данным генпрокурора, на должностях от командира взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры Вооруженных сил РФ, а ГУР знает их поименно.

"Еще большее возмущение у меня вызывают предложения представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент: посмотрел на фото своих сыновей... И сделал то, что должен сделать генпрокурор и гражданин", - сказал Луценко.

По его словам, Генпрокуратура на сегодняшний день возбудила три фактовых дела - из-за призывов снять экономическую блокаду Донбасса и запретить в зоне ООС открывать ответный огонь.

"Сегодня я лично зарегистрировал в Реестре досудебных расследований резонансное дело. По факту подготовки финансирования террористов, то есть деятельности, направленной на обеспечение финансового обеспечения террористической группы, совершенной группой лиц по предварительной договоренности. Это для тех, кто считает, что можно возобновить экономические отношения с террористами.... Еще одно дело - по факту подготовки к препятствованию законной деятельности ВСУ в особенный период АТО. И еще один - по факту государственной измены - то есть деятельность, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности... - предоставление иностранному государству и ее представителям помощи в совершении подрывной деятельности против Украины...", - заявил Юрий Луценко.

Видео: Facebook/ Юрій Луценко

Напомним, 5 июня в Минске состоялись первые после инаугурации Владимира Зеленского переговоры ТКГ в Минске. На них было объявлено о намерении договорится о прекращении огня, даже ответного, а также озвучено предложение снять экономическую блокаду Донбасса.

Также мы писали, что в ОБСЕ заявили, что вопрос о снятии блокады Донбасса поднял не Кучма, а Россия и сепаратисты.