В небе над Киевской областью пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту, который принадлежит аэроклубу "Чайка". Как выяснилось спустя некоторое время, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли спастись трем членам экипажа самолета Ан-2, который был вынужден экстренно сесть на воду возле села Чайки на Киевщине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГСЧС Украины, в 15:16 пятницы поступил сигнал от командира экипажа диспетчеру аэродрома "Чайка" о том, что самолет вынужден сесть на воду по техническим причинам. В 15:38 самолет сел на поверхность воды в озере возле села Чайки.

В 16:30 спасатели помогли выбраться на берег трем членам экипажа. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Видео: Facebook/Информатор Киев

Напомним, вечером 29 мая возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных. Среди них - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, летчик-штурман и бортовые авиационные техники.

Ранее "Страна" писала о том, что стали известны имена украинских военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно.