В Кривом Роге на шахте погиб рабочий
В Кривом Роге в пятницу, 7 июня, на одной из шахт погиб рабочий. Об этом пишет УНН.
Инцидент произошел на шахте им. Фрунзе. По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
"Погиб сотрудник 6-го разряда на шахте им. Фрунзе рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге. Случай с летальным исходом", - сказал Михаил Волынец.
Официальной информации о случае еще нет.
Напомним, в ночь с 28 на 29 мая на шахте во Львовской области произошел обвал породы, двое горняков погибли.
После этого Владимир Зеленский приехал во Львовскую область и пообщался с местными шахтерами.
Также президент созвал заседание СНБО по вопросам энергетики.
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