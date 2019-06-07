В Кривом Роге в пятницу, 7 июня, на одной из шахт погиб рабочий. Об этом пишет УНН.

Инцидент произошел на шахте им. Фрунзе. По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

"Погиб сотрудник 6-го разряда на шахте им. Фрунзе рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге. Случай с летальным исходом", - сказал Михаил Волынец.

Официальной информации о случае еще нет.

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая на шахте во Львовской области произошел обвал породы, двое горняков погибли.

После этого Владимир Зеленский приехал во Львовскую область и пообщался с местными шахтерами.

Также президент созвал заседание СНБО по вопросам энергетики.