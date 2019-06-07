В Моршине Львовской области женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.



55-летняя женщина погибла от удара молнии около 12:00. в момент трагедии она занималась работами на приусадебном участке. На месте события работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства и назначении экспертизы.

Ранее стало известно, что под Херсоном девушку убило молнией, когда она собирала клубнику. В момент трагедии девушка звонила по телефону. Медики прибыли на месте через 10 минут, но у 17-летней девушки шансов выжить не было.

Как сообщала "Страна", в Черновицкой области в чистом поле молния убила двух пастухов.