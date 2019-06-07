Экс-глава Укртранснафты Александр Лазорко вернулся в Украину. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава партии "Укроп" Тарас Батенко.

Автор поста назвал Лазорко дорогим ему человеком и поздравил с возвращением на родину.

"С дорогим мне человеком - Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и к новым победам! Поздравление всем друзьям!" - подписал Батенко совместное с Лазорко фото.

Фото: facebook.com/ Taras Batenko

Напомним, бывший глава Укртранснафты Александр Лазорко был объявлен в международный розыск в конце 2015 года по запросу СБУ в Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола Нацполиции Украины.

В Службе безопасности Украины сообщали, что киевская прокуратура подозревала Александра Лазорко в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Ранее "Страна" писала о том, что данные на экс-главу Укртранснафты Лазорко исчезли из базы розыска МВД.

Также мы сообщали, что "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу.