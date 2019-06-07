На смартфоны Huawei больше не будут предустанавливать приложения Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом пишет Reuters.

Дело в том, что Facebook запретил предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения. Это затронет только тех устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Сообщается, что пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.

Напомним, ранее власти США выдвинули официальные обвинения против китайской IT-компании Huawei Technologies Co. США считают, что компания и ее руководство прибегали к банковскому и другим видам мошенничества.

В мае Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. Также мы писали, что Google отказался от сотрудничества с Huawei после заявления властей США.

После этого в Huawei объявили о выпуске собственной операционной системы Hongmeng вместо Android и Windows.

Мы рассказывали, что Google начал удалять смартфоны китайского производителя со своих сайтов после отказа от сотрудничества с Huawei и на фоне возобновления торговой войны США и Китая.

Кроме того, речь шла о том, что компания Huawei приостановила производство смартфонов.