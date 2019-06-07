В финале нового турнира Лиги наций под эгидой УЕФА уже в это воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. УЕФА доверила обслуживать этот матч в качестве главного рефери испанцу Альберто Ундиано Мальенко.

Арбитр заявил ранее, что этот сезон для него последний в качестве судьи. Таким образом, Мальенко завершит карьеру главным поединком Лиги наций. Последним матчем на клубном уровне для него стала встреча Барселоны и Валенсии в рамках финала Кубка Испании.

Альберто Ундиано Мальенко в свободное от судейства время работает социологом. Владеет испанским, английским и французским языками. В 26 лет стал самым молодым арбитром испанской премьер-лиги. Арбитр ФИФА судит международные матчи с 2004 года. Мальенко является одним из арбитров розыгрыша финальной стадии Чемпионата мира 2010 в ЮАР. В среднем за игру показывает 4,13 желтой и 0,11 красной карточек, максимум - десять желтых и одна красная.

Фото: footballhd-news.com

За третье место в этот же день будут бороться команды Англии и Швейцарии.

Как сообщала "Страна", Германия досрочно вылетела из элиты Лиги наций.

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