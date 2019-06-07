Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" не намерена выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на предстоящих выборах в Раду. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас не будет кандидатов по мажоритарке" - сообщил глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко.

По его словам, кандидаты в одномандатных избирательных округах выдвигаться не будут, так как сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена, за такой короткий срок.

Напомним, Гройсман решил идти на выборы без Порошенко. Также "Страна" публиковала видео предвыборной рекламы Гройсмана, где говорится, что украинцев "не 73%... не 25%...".

Также мы писали, что на съезде партии "Украинская стратегия Гройсмана" 7 июня Гройсман объявил первую десятку своего партийного списка.