Военные корабли России и США чуть не столкнулись в Филиппинском море. Видео
В Twitter опубликовано видео, на котором запечатлен момент сближения боевых кораблей России и США в море. Кадры сняты с борта американского крейсера Chancellorsville ("Чанселлорсвилль"), участвовавшего в инциденте.
Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля.
Ранее 7 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что американский корабль совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским в Восточно-Китайском море. Сообщалось, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс «"Адмирала Виноградова" в 50 метрах от него.
Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском море. По его словам, все было с точностью до наоборот и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля.
L'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de manœuvrer pour éviter une collision lorsque le destroyer Udaloy I de #Russie a adopté une approche peu sûre et peu professionnelle dans la mer des #Phillippines #USA #Russia #USNavy pic.twitter.com/ABYqqSjbDp— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.
Как сообщала "Страна", Грузия упростит процедуру допуска кораблей НАТО в свои порты на Черном море.
Напомним, в "Нафтогазе" показали, как военные корабли России дежурят у захваченных в Крыму вышек.
Ранее стало известно, что трибунал в Гамбурге решил, что Россия должна освободить украинские корабли и моряков. В Москве не признают юрисдикции суда.