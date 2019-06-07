В Twitter опубликовано видео, на котором запечатлен момент сближения боевых кораблей России и США в море. Кадры сняты с борта американского крейсера Chancellorsville ("Чанселлорсвилль"), участвовавшего в инциденте.

Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля.

Ранее 7 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что американский корабль совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским в Восточно-Китайском море. Сообщалось, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс «"Адмирала Виноградова" в 50 метрах от него.

Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском море. По его словам, все было с точностью до наоборот и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля.

Как сообщала "Страна", Грузия упростит процедуру допуска кораблей НАТО в свои порты на Черном море.

Напомним, в "Нафтогазе" показали, как военные корабли России дежурят у захваченных в Крыму вышек.

Ранее стало известно, что трибунал в Гамбурге решил, что Россия должна освободить украинские корабли и моряков. В Москве не признают юрисдикции суда.