В Днепре неизвестные осквернили монумент, который состоит из стел с барельефами прославленных жителей Днепропетровщины. В частности досталось изображению экс-президента Леонида Кучмы, которое неизвестные перечеркнули красной краской и сделали две надписи: "Преступник" и "Кто убил Гонгадзе?".

Об инциденте стало известно 6 июня. Также известно, что чуть ниже появилась надпись "Кто убил Гонгадзе?"

Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский своим указом вернул Леонида Кучму в состав ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. После этого экс-президент инициировал перемирие на Донбассе.

Фото: dp.vgorode.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Кучма объяснил, когда украинские военные не должны стрелять в ответ на Донбассе.

Также мы сообщали, чем на самом деле завершились переговоры Кучмы в Минске.