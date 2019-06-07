В заявку сборной Украины на матч квалификации Евро-2020, который состоится 7 июня во Львове, вошли 23 футболиста из 26, которые есть в распоряжении команды на данный момент. Об этом пишет Tribuna.

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марьян Швед, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Шепелев и Виктор Коваленко

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин и Роман Яремчук

Из всех имеющихся сейчас игроков в заявку не попали Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко.

Ярмоленко к июньским матчах не готовился, участие Марлоса было под вопросом, а причина отсутствия Шапаренко неизвестна.

Отметим, что матч начнется в 21:45 на "Арене Львов". "Страна" будет вести онлайн-трансляцию игры.

Напомним, 7 июня в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины во Львове сыграет со сборной Сербии, а 10 июня - со сборной Люксембурга. По этому случаю в центре Львова будет действовать фан-зона.

Также мы писали, что сербские болельщики не приедут на матч своей сборной против Украины в рамках квалификации Евро-2020.