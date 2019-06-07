В аннексированном РФ Крыму из-за мощнейшего ливня 7 июня затопило несколько районов Севастополя. Об этом пишет РИА Новости Крым.

Дождь начался под утро 7 июня. Он перешел в ливень с градом и грозой. Многие районы города оказались затопленными, повреждены шесть линий электроснабжения, на дорогах образовались пробки.

В соцсетях появляются видео и фото последствий стихии. Видно, что машины фактически тонут на улицах, которые превратились в реки. Люди на дорогах по пояс в воде.

Видео: YouTube/ Kerch.FM

Фото: vk/ Клуб вежливых водителей "Автопартнер"

Напомним, под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.

Также мы писали, что во Львовской области сильнейшие дожди затопили дворы и дом.