В аннексированном Крыму мощный ливень затопил Севастополь. Улицы превратились в реки. Видео и фото
В аннексированном РФ Крыму из-за мощнейшего ливня 7 июня затопило несколько районов Севастополя. Об этом пишет РИА Новости Крым.
Дождь начался под утро 7 июня. Он перешел в ливень с градом и грозой. Многие районы города оказались затопленными, повреждены шесть линий электроснабжения, на дорогах образовались пробки.
В соцсетях появляются видео и фото последствий стихии. Видно, что машины фактически тонут на улицах, которые превратились в реки. Люди на дорогах по пояс в воде.
Видео: YouTube/ Kerch.FM
Фото: vk/ Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
Напомним, под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.
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