Сегодня, 7 июня, Департамент коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра, коммунальное предприятие "Киевкинофильм", проводят инвентаризацию и обследование здания. СМИ сообщают о силовом захвате и задержании десятков людей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент телеканала "Прямой", было задержано несколько человек, находившихся в кафе, которое арендует помещение у кинотеатра. В настоящее время в здании находится муниципальная охрана, сотрудники "Киевкинофильма" и нового орендатора "Cinema City". "В полицию поступила информация около часа назад о том, что службы соответствующие Киевской городской государственной администрации проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре "Киев", их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие. И на них напали приблизительно 20 человек, которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназначенцы, задержали сейчас этих лиц", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала.

Он уточнил, что часть нападавших разбежалась, всего задержали 10 человек, они уже доставлены в райуправление полиции. Начальник столичной полиции также отмечает, что столкновение было кратковременным. По предварительным данным, пока никто не обратился с заявлениями о полученных в результате столкновения телесных повреждениях. "Насколько уже нам известно, там были хозяйственные отношения, были объявлены конкурсы на смену арендаторов и есть какие-то недовольства предыдущего арендатора, но хочу подчеркнуть, что экономические отношения следует разрешать в суде или провести претензионную работу, но ни в коем случае не использовать каких-то непонятных титушек", - добавил Крищенко.

В пресс-службе КГГА отмечают, что в апреле-мае 2019 бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" препятствовал в доступе в коммунальное помещение комиссии для обследования, по факту чего 24 апреля и 17 мая были составлены соответствующие акты. "В случае приобретения билетов на сегодняшний сеансы вы можете их вернуть. В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время, представители бывшего арендодателя "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" считают, что конкурс был незаконным, поскольку прошел без предусмотренного законом предварительного уведомления, и намерены отстаивать свои права в суде. Координатор национальных и международных проектов КП "Киевкинофильм" Елена Бабий заявила, что никакого захвата здания кинотеатра не было. "Происходит обычная плановая инвентаризация… "Дважды мы приходили, чтобы пообщаться с бывшим арендатором, срок действия договора аренды с которым истек в январе месяца, и бывшие арендаторы не допускали нас в помещение. Сегодня мы пришли в третий раз, надеемся, что нам до вечера удастся провести инвентаризацию", - рассказала она в эфире "Прямого".

Напомним, зимой стало известно, что кинотеатр "Киев" на Большой Васильковской могут закрыть, так как культурному центру не продлевают срок аренды. Комплекс кинотеатра находится в коммунальной собственности. Его в течение двух десятилетий использует ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

А в апреле сеть "Синема Центр" выиграла аукцион на аренду столичного кинотеатра Киев, предложив арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно, что в 48 раз выше суммы, которую предыдущей арендатор платил в бюджет города (около 45 тысяч гривен в месяц). Победившая в конкурсе фирма записана на панамскую компанию, однако известно, что учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала 1+1 Александр Роднянский и Борис Фуксман.