С 1 сентября вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования. Осенью может начаться оснащение трасс шумовыми полосами. Об этом на своей страанице в соцсети сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

В сообщении уточняется, что шумовые полосы рекомендуют обустраивать на дорогах высшей категории. По его данным, они могут уменьшить количество ДТП в 4-6 раз.

"Результаты шокирующие - каждый 10-й из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый 4-й - хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым. В Украине, я думаю, ситуация не лучше. Устройство шумовых полос на трассах может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы и прописали целесообразность их устройства", - пишет Лев Парцхаладзе.

По его словам, шумовые полосы устраивают на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда на них внутри машины водитель и пассажиры испытывают сильный шум и вибрацию, что позволяет проснуться. Но все шумовые полосы должны соответствовать техническим требованиям.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине решили крайние левые полосы на дорогах сузить на 25 см.

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