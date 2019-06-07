Озвученное российским "Газпромом" предложение скидки на природный газ химерными и призывает российскую компанию выполнять текущий контракт и решения судов. Об этом заявил исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано?" – написал Юрий Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" сейчас покупает дешевле в Европе, чем Газпром предлагает "со скидкой". "Напоследок, напомню господину Миллеру, что Газпром с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим Газпром заплатить за это сотни миллионов долларов", - подытожил Витренко.

Напомним, что после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.

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