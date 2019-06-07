В Виннице появилось видео дорожно-транспортного происшествия с машиной скорой помощи, которая сбила девочку-велосипедистку прямо на пешеходном переходе. Ролик был опубликован "Ситуационным центром Винницы" в Facebook.

Как выяснилось, ДТП произошло 5 июня, когда медицинский автомобиль, ехавший со включенными проблесковыми маячками и сиреной, сбил 14-летнюю школьницу на Хмельницком шоссе. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а в ушах у нее были наушники.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в реанимацию областной детской больницы. На кадрах съемки камеры видеонаблюдения видно, как водитель "скорой" начал экстренно тормозить и выехал на "островок безопасности", чтобы избежать столкновения, однако все же сбил велосипедистку.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает наказание вплоть до трех лет ограничения свободы. В настоящее время идет расследование инцидента.

Как сообщала "Страна", на вокзале в Киеве нашли мертвого мужчину с билетом в Винницу.

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Также "Страна" публиковала фото с места ДТП в Винницкой области, где погибли четыре человека.