Бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и теперь должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок. Постановление об оставлении искового заявления без движения находится в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее, чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска", - отмечается в решении суда.

Также в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

Напомним, бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко известен рядом скандалов. В частности, журналисты программы "Бигус-инфо" осенью прошлого года установили, что Семочко ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующую человека. Этот автомобиль каждое утро приезжает забирать пассажира в закрытый коттеджный городок в Конча-Заспе. Семье Семочко принадлежат три дома в поселке Козино, которые, как следует из расследования, обошлись в сумму около 8 млн долларов. Однако анализ доходов семьи Семочко говорит об отсутствии их легального источника.

Судя по фото из соцсетей, семья постоянно ездит в Крым. Журналисты также проверили подлинность копий российских паспортов родственников Семочко и выяснили, что всего в Крыму зарегистрированы 8 его родственников с двойным гражданством.

Также первый замглавы Службы внешней разведки замешан в приостановке поставок жизненно важных препаратов для диализа, так как поставщики перестали платить силовикам откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек.

Расследование журналистов построено вокруг ситуации, в которой СБУ из-за откатов фактически остановила закупку препаратов для гемодиализа. Журналисты предполагают, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении замглавы СВР Семочко.

Также мы сообщали, что в СБУ засекретили дело о госизмене первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.