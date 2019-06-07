Международные резервы Украины, по предварительным данным, в мае 2019 года уменьшились более чем на $1,1 млрд или на 5,5% - до $19,402 млрд из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В апреле сумма резервов составляла $20,525 млрд и, кстати, тоже сократилась по сравнению с мартом.

В целом динамику резервов в течение мая определяли такие факторы как выполнение обязательств Украины по государственному долгу, преимущественно благоприятная ситуация на валютном рынке и переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам).

Также мы писали о том, что в Украине постоянно сокращаются золотовалютные резервы.