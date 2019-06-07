Ахметовская часть партии "Оппозиционный блок", партия "Наши" Евгения Мураева, "Видродження" Виталия Хомутынника и "Доверяй делам" (известная также как партия мэров Харькова и Одессы Кернеса и Труханова) пойдут на выборы в Верховную Раду вместе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - написал Александр Вилкул.

Ранее "Страна" писала, что переговоры об объединении "Оппозиционной платформы За жизнь" и ахметовской части "Оппозиционного блока" не увенчались успехом.

В "Оппоблоке" говорят, что лидеры "Оппозиционной платформы" не хотели делится с ними местами в списке и вышли из переговоров.

В "Платформе" же утверждают, что "ахметовцы" вели двойную игру пытаясь "продавать" свое неучастие в объединении Зеленскому и его команде (для которого "Оппозиционная платформа" является главным конкурентом на юго-востоке).

Также известно, что "партия мэров" связана с олигархом Игорем Коломойским (которому приписывают большое влияние на Зеленского) и создана, в том числе, чтоб оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы".

При этом совокупные рейтинги "ахметовской" части "Оппозиционного блока" и "партии мэров" по последним опросам составляют менее 2%.

Рейтинг "Оппозиционной платормы" - почти 11%.