Российсккого актера Александра Панкратова-Черного, который 6 июня попал в реанимацию, выписали из больницы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

"Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой",- сказал артист и добавил, что ему дали два дня отдыха, поскольку он до сих пор испытывает слабость.

По словам Панкратова-Черного, его доставили в больницу после того, как он вернулся с кинофестиваля в Чите. Актер почувствовал головокружение и потерял сознание после шестичасового перелета, жаркой погоды, бессонницы и смены часовых поясов. Инцидент произошел на детской площадке возле набережной в центре Москвы. Тогда жена артиста Юлия Монахова пояснила, что ее супруг перегрелся, его жизни ничто не угрожает.

Фото: teleprogramma.pro

Напомним, Александр Панкратов-Черный широко известен по ролям в таких фильмах, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и "Палата №6".

Ранее "Страна" писала о том, что выпившего жидкость для чистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон.

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