Сегодня, 7 июня, в Киеве проходит съезда партии "Украинская стратегия Гройсмана", которого недавно Верховная Рада отказалась увольнять.

На съезде присутствуют украинский юрист, который в правительстве Гройсмана отвечает за реализацию приоритетных реформ и координацию работы секретариата Кабмина Александр Саенко, экс-министр образования и науки Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук (украинский военачальник, полковник, командир добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУ МВД Украины в Киевской области) и нардеп от "Народного фронта" "Виктор Еленский.

Также на съезде присутствует и советник Арсения Яценюка по международным вопросам Даниил Лубкивский.

На съезде Владимир Гройсман озвучил десятку списка партии "Украинская стратегия" для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана": список возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия". Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламенте 8-го созыва прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" и стал председатель Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины. В парламент прошел по списку БПП.

Лилия Гриневич ранее работала докторантом в Институте педагогического образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины, позже была депутатом Рады 7-го (фракция "Батькивщина") и 8-го созывов (фракция "Народный фронт"), а с апреля 2016 года назначена министром образования в правительстве Гройсмана.

Александр Саенко с марта 2014 года был советником вице-премьер Гройсмана. Позже работал руководителем секретариата спикера Рады в период Гройсмана. А в апреле 2016 года назначен министром Кабинета министров.

Эмине Джаппарова – украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С октября 2015 по апрель 2016 года находилась в должности советника министра информационной политики по вопросам информационной политики по вопросам Крыма, а с апреля 2016 года стала первым заместителем главы Мининформполитики.

Евгений Нищук – украинским актер театра и кино. Был "голосом Майдана" во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Позже его дважды назначали министром культуры Украины: с февраля по декабря 2014 и с апреля 2016 по сегодняшний день.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил идти на выборы без экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео предвыборной рекламы Гройсмана, где говорится, что украинцев "не 73%... не 25%..."

Ранее у Гройсмана объявили, сколько потратили из бюджета Украины на одного школьника.