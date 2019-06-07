В выходные дни, 8-9 июня, на территории Украины ожидается жаркая, местами дождливая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В западных, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные грозовые дожди. "При грозах возможно усиление дождя в ливни, шквалы и град", - уточнила она.

По прогнозу синоптика, на остальной территории - большинство востока, на юге и местами центр - будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха будет высокой - жара. В дневные часы столбики термометров достигнут +26... +32 градусов, на юге и востоке местами до +32... +34 градусов, в западных областях в воскресенье посвежеет до +22... +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами. Жара достигнет +28... +30 градусов.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптики сегодня обещают ливни, грозы по всей Украине и температуру до +29 градусов.

Также мы писали о том, что в пятницу в Украине в двух областях может быть сухо.