После того, как Михаил Саакашвили отклонил предложение Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "Удар", политсила ведет переговоры с "Самопомощью" об объединении усилий.

Об этом сообщил источник "Страны" в окружении Кличко.

Так, сообщается, что Виталий Кличко находится на этапе переговоров с "Самопомощью" о совместном походе на выборы в Раду.

Напомним, "Страна" писала о том, что на выборы Юлия Тимошенко могла пойти с Кличко и "Ударом".

Однако УДАР так и не договорился с Тимошенко об участии в выборах. Стороны не сошлись из-за квот: Кличко якобы хотел 30% списка "Батькивщины". Тимошенко не могла гарантировать такого.

"Страна" рассказывала о том, как на этой неделе мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили идти на парламентские выборы вместе с партией "Удар" и возглавить ее.

Также мы писали, что 5 июня Саакашвили в ответ на предложение заявил, что еще не принял решение, так как есть ряд причин, которые мешают ему согласиться. Среди них он называл наличие в "Ударе" людей, которые до последнего были лояльны к экс-президенту Петру Порошенко.

Кроме того, "Страна" разбиралась в том, зачем "Удар" хочет объединиться с Саакашвили и реален ли этот альянс.