В Службе безопасности Украины заявили, что им удалось предотвратить мощный теракт возле детской площадки в Запорожье и задержать мужчину, который заложил взрывчатку в мусорный бак, сообщает пресс-служба СБУ.

По словам начальника Департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова, информация о передаче взрывного устройства из Донецка поступила в Центральный аппарата службы и группа, сформированная Иваном Бакановым (и.о. главы ведомства - Прим. Ред.), приехала в Запорожье и отследила злоумышленника.

"Человек пытался заложить взрывчатку в мусорный бак и активировать его путем направления телефонного звонка", - сказал на месте событий, возле детской площадки, сотрудник СБУ. "Взрывчатку дезактивировали тайно от объекта наблюдения. Он не знал, что она не работает. После попытки установить нам необходимо было провести аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки у этой площадки", – сказал представитель СБУ.

"После того, как он вышел за пределы и пытался активировать, поехал в гостиницу в Запорожье, посмотрел новости – не увидев информации о чрезвычайных происшествиях, вернулся на место закладки взрывчатки. Тогда задержали, мы его вели с самого начала заезда в Украину", – добавил он. По его данным, выбор места осознанный, но мотивы - тайна следствия. "Есть оперативная версия рабочая, с разрешения следствия она будет обнародована", - сказал Петров журналистов.

"Достаточно мощная взрывчатка... Эквивалент по мощности – 1,3-1,4 ТНТ (тринитротолуола – Прим. Ред.). Зона поражения при 1,5 килограмма – около 10 метров. Поставить на магниты в мусорный бак – мусорный бак превращается в элемент поражения, и это увеличивает его (устройства – Прим. Ред.) мощность", – сказал представитель СБУ.

Он уточнил: "Мы работаем с 4 утра – с того часа, когда он встал, подготовился, включил детонатор... Активная фаза массовых мероприятий пришлась на шесть часов, когда была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов, был ограничен въезд на территорию". Следственные действия по исполнителю и организатору будут продолжаться.

Напомним, что в Запорожье судят "банду", которая помогала старикам из "ЛДНР" приезжать за пенсиями.

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