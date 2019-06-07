Взрывчатка из Донецка, урна и неясный мотив. В СБУ заявили, что предотвратили крупный теракт возле детской площадки в Запорожье
В Службе безопасности Украины заявили, что им удалось предотвратить мощный теракт возле детской площадки в Запорожье и задержать мужчину, который заложил взрывчатку в мусорный бак, сообщает пресс-служба СБУ.
По словам начальника Департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова, информация о передаче взрывного устройства из Донецка поступила в Центральный аппарата службы и группа, сформированная Иваном Бакановым (и.о. главы ведомства - Прим. Ред.), приехала в Запорожье и отследила злоумышленника.
"Человек пытался заложить взрывчатку в мусорный бак и активировать его путем направления телефонного звонка", - сказал на месте событий, возле детской площадки, сотрудник СБУ. "Взрывчатку дезактивировали тайно от объекта наблюдения. Он не знал, что она не работает. После попытки установить нам необходимо было провести аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки у этой площадки", – сказал представитель СБУ.
"После того, как он вышел за пределы и пытался активировать, поехал в гостиницу в Запорожье, посмотрел новости – не увидев информации о чрезвычайных происшествиях, вернулся на место закладки взрывчатки. Тогда задержали, мы его вели с самого начала заезда в Украину", – добавил он. По его данным, выбор места осознанный, но мотивы - тайна следствия. "Есть оперативная версия рабочая, с разрешения следствия она будет обнародована", - сказал Петров журналистов.
"Достаточно мощная взрывчатка... Эквивалент по мощности – 1,3-1,4 ТНТ (тринитротолуола – Прим. Ред.). Зона поражения при 1,5 килограмма – около 10 метров. Поставить на магниты в мусорный бак – мусорный бак превращается в элемент поражения, и это увеличивает его (устройства – Прим. Ред.) мощность", – сказал представитель СБУ.
Он уточнил: "Мы работаем с 4 утра – с того часа, когда он встал, подготовился, включил детонатор... Активная фаза массовых мероприятий пришлась на шесть часов, когда была осуществлена эвакуация жителей близлежащих домов, был ограничен въезд на территорию". Следственные действия по исполнителю и организатору будут продолжаться.
Напомним, что в Запорожье судят "банду", которая помогала старикам из "ЛДНР" приезжать за пенсиями.
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