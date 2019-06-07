В партии "Удар" сменился председатель партии, им стал Александр Гаврилец. Об этом свидетельствует информация из Госреестра политических партий.

Так, в соответствии с информацией в Государственном реестре политических партий, Александр Васильевич Гаврилец стал председателем партии и членом ее политического совета. Кроме того, по данным на сайте Верховной Рады, человек с таким именем, отчеством и фамилией числится помощником члена фракции "Блока Петра Порошенко" Сергея Алексеева, который принадлежит к внутрифракционной группе УДАР

Любопытно, что ранее Алексеев говорил "Фокусу", что партию временно возглавил технический председатель, фамилию которого он забыл. Также нардеп уточнял, что нового председателя заменят в том случае, если Саакашвили и Кличко договорятся о совместном походе на выборы в Раду.

"Оксана Продан (экс-председатель партии "Удар" - прим. ред.) написала заявление, на ее место избран новый временный председатель, но его фамилию я забыл. Информацией владею, как и все остальные, из видеообращений двух политиков", – сказал Сергей Алексеев.

Скриншот: Реестр политических партий

Скриншот: сайт Верховной Рады

Напомним, на этой неделе мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили идти на парламентские выборы вместе с партией "Удар" и возглавить ее.

Также мы писали, что 5 июня Саакашвили в ответ на предложение заявил, что еще не принял решение, так как есть ряд причин, которые мешают ему согласиться. Среди них он называл наличие в "Ударе" людей, которые до последнего были лояльны к экс-президенту Петру Порошенко.

Впрочем, после этого в СМИ появилась информация о том, что якобы Саакашвили отказал Кличко. Мэр Киева ему ответил, что он "свой жест сделал".

Кроме того, "Страна" разбиралась в том, зачем "Удар" хочет объединиться с Саакашвили и реален ли этот альянс.