Сербские болельщики не приедут на матч своей сборной против Украины в рамках квалификации Евро-2020. Об этом сообщает "Трибуна".

Украинская ассоциация футбола получила подтверждение этой информации в Футбольном союзе Сербии. После этого билеты из гостевой квоты переданы участникам и ветеранам боевых действий в Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Уточняется, что матч начнется в пятницу, 7 июня, в 21:45 на "Арене Львов".

Напомним, 7 июня в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины во Львове сыграет со сборной Сербии, а 10 июня - со сборной Люксембурга. По этому случаю в центре Львова будет действовать фан-зона.

Также мы сообщали, что сборная Украины по футболу первый раз за 10 лет выиграла Кубок Лобановского.