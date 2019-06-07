В пятницу, 7 июня, в Киеве Софийскую площадь окутало густым дымом, также там звучали взрывы. Дым шел от петард и фаеров, которые подожгли участники митинга националистов в поддержку главы киевского центра Нацкорпцуса Сергея Филимонова, пишет Информатор.

отмечается, что Филимонов не единожды с группой других активистов боролся с незаконными застройками в столице. Во время этой борьбы у Филимонова состоялась стычка с главой Нацполиции Киева Андреем Крищенко. Также он не раз устраивал акции против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По этой причине с Сергеем судятся уже третий год. Заседания переносят по непонятным причинам.

Фото: kiev.informator.ua

Так произошло и в этот раз. Заседание по делу Филимонова должно было состояться еще в сентябре 2018 года. Но его перенесли на 11:00 7 июня 2019 года. По состоянию на 11:40, заседание еще не началось. А активист подозревает, что его снова отсрочат.

Фото: kiev.informator.ua

Под зданием Печерского районного суда собрались десятки митингующих, сторонников главы Нацкорпуса. Как сообщили участники акции, они просто пришли поддержать товарища. Но в рамках митинга взрывали петарды и поджигали фаера, планируют это делать на протяжении всего дня. То, что жителей столицы пугает густой дым от взрывных предметов, они считают мелочью, ведь ни на чью безопасность не посягают. Кроме того, один из организаторов акции в микрофон сообщил, что если полиция будет пытаться прогнать их или как-либо помешать, они будут решать все без слов: "Пацаны, если они полезут, собираемся вместе и будем ломать их".

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что вчера дом Порошенко под Киевом забросали файерами.

Также мы писали о том ,что националисты приходили под дом Гладковского и тоже кидали файера.