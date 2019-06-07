Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий в отношении нардепа Игоря Мосийчука. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По данным нардепа, открыть дело обязал судья Шевченковского райсуда Киева А. М. Кипчарский. Порошенко, Гройсмана и Шокина подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

"Свою правовую позицию я обосновываю решением Верховного суда Украины, которым признаны мой арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности рядом экспертиз, одной из которых установлен факт моей пытки путем непредоставления медицинской помощи, а также факт монтажа видео, которое Шокин демонстрировал в стенах парламента", - написал Игорь Мосийчук.

Нардеп имеет в виду события 2015 года, когда его арестовали в стенах парламента из-за подозрений в коррупции.

"Мне достоверно известно, что 17 сентября 2015 президент Украины Петр Порошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин и экс-глава Верховной Рады Владимир Гройсман и другие лица перед заседанием Верховной Рады имели встручу, на которой обговаривался вопрос привлечения меня к уголовной ответственности, задержания и ареста. Указанные служебные лица знали порядок рассмотрения ходатайства про предоставление согласия на привлечения народного депутата к уголовной ответственности, но умышленно, предварительно договорившись, нарушили процедуру привлечения меня к уголовной ответственности", - сказано в заявлении Мосийчука.

Скриншот, фото: Facebook/ Ігор Мосійчук

Напомним, в 2015 году тогда еще генпрокурор Виктор Шокин обнародовал видео, на котором Мосийчук якобы получает взятку. После этого нардепа задержали в здании парламента.

Однако в 2016 году Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука. После этого ГПУ отозвала представление об аресте народного депутата.