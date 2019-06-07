В пятницу, 7 июня, лидеры "Оппозионной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом стало известно из трансляции 112-Украина.

Отмечается, что Миллер подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины.

Бойко, в свою очередь, заявил, что цена такого газа будет на четверть дешевле чем та, по которой сейчас он покупается для Украины по реверсу.

Миллер отметил, что российская сторона готова продолжать переговоры с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цене на газ для Украины.

Виктор Медведчук добавил, что обоснованная цена на газ для украинцев должна составлять 4 тысячи гривен за 1000 кубометров (сейчас она составляет 8550 гривен/1000 кубометров - прим. ред.).

В ходе беседы Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.

"Я убежден, что мы достигнем результата, который пойдет на пользу и украинской экономике, и российским производителям, и, самое главное, обеспечим гарантии транзита газа", — сказал Бойко.

Видео: YouTube/NewsOne

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Закупки газа у России украинская сторона прекратила еще в конце 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер заявлял, что, по его мнению, подготовка к разрыву договора займет от полутора до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года.

Напомним, впервые по газовому вопросу Бойко, Медведчук и Миллер встретились в Москве 22 марта. Тогда на беседе присутствовал еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В целях мартовской встречи и заявлениях, прозвучавших на ней, разобралась "Страна".

Сейчас, 6-8 июня, в Петербурге находится буквально все российское руководство, включая Владимира Путина. Там проходит Международный экономический форум. Его главный гость - китайский лидер Си Цзиньпин.



