В пятницу, 7 июня, Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Россию "возобновить контроль над наемниками на Донбассе", чтобы прекратить обстрелы.

Это вызвало огромное возмущение со стороны "порохоботов" и националистов. Ведь ранее в официальной трактовке Киева украиским войскам на Донбассе противостояли "российские оккупационные войска", а не какие-то самостийные "наемники", которые могут стрелять когда им вздумается, а не когда им Москва прикажет.

То есть, с точки зрения сторонников Порошенко такое заявление чистая "зрада".

Дальше больше. В эфире программы "Право на владу" на 1+1 пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, стала первым с начала войны официальным лицом, которое признало известный факт - под обстрелы украинских сил на Донбассе попадают, в том числе, и мирные жители.

По этому поводу "порохоботы" вновь взорвались возмущенными комментариями.

Однако важно другое - команда нового президента потихоньку меняет риторику относительно конфликта на Донбассе. Почему и означает ли это что-то большее, чем просто слова - разбиралась "Страна".

1. Что сказал Зеленский?

7 июня, после информации о гибели двух украинских военных на Донбассе, пресс-служба президента распространила заявление Владимира Зеленского, в котором он призвал Россию "восстановить контроль над наемниками", чтоб прекратить обстрелы на Донбассе.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Президент также заявил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - процитировала главу государства его пресс-служба.

2. Что ответила "партия войны"?

Это заявление вызвало тотальное недовольство "партии войны".

Так, нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук (идет в Раду по списка партии Гройсмана) заявил, что слова Зеленского - это глупая попытка оправдать агрессию Россию.

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над "наемниками" это глупо. Руководствуйтесь прямой нормой действующего Закона Украины, в котором, в частности, говорится, что "принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящие из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины"(с). За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия, как страна-агрессор, и никто другой!" - написал Тетерук.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко удивляется, что это реальные слова Зеленского, а не какой-то фейк.

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникаций. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! на украинском, оккупированном Донбассе!!! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а .... восстановит свой контроль над подразделениями. Открою "тайну" - в РФ полный контроль над так называемой "властью" так называемых ОРДЛО, и 400км украинской границы"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ей хочется верить в то, что такое заявление Зеленского - это досадная ошибка.

"Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому, если Президент считает, что на оккупированных территориях Востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин".

3. А почему столько возмущений?

Официальная риторика Украины, и самого Зеленского ранее, заключается в том, что за обстрелами на Донбассе стоит Россия, которая осуществляет агрессию на Донбассе.

В России же заявляли, что на Донбассе воюют местные жители и вооруженные формирования так называемых "республик".

Последнее заявление украинского президента, где в обстрелах обвиняется не РФ, а "наемники", которые, по его словам, вышли из-под контроля Москвы, является серьезным изменением позиции.

Что касается того, как на самом деле обстоят дела в "армиях" республик, то там ситуация двоякая.

С одной стороны, в них служат более чем на 90% местные жители (то есть, граждане Украины). И в этом плане их нельзя называть "российскими оккупационными войсками". Как минимум потому, что они не являются частью российской регулярной армии. И не являются (в боьшинстве своем) российскими гражданами, а служат у себя дома.

С другой стороны, реальное командование двумя "армейскими корпусами", в которые собраны вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" находится полностью в руках российских военных (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Что, конечно же, не исключает самодеятельности отдельных подразделений на передовой. Впрочем, позиция сепаратистов абсолютно зеркальна позиции Киева. Они утверждают, что ведут лишь ответный огонь и первыми режим перемирия не нарушают.

Но, в целом, новая трактовка событий на Донбассе от Зеленского куда ближе к реальному положению дел, чем прежние пропагандисткие штапмы об "оккупационных войсках".

4. Что заявила Юлия Мендель об обстрелах украинской армии?

Очередную порцию "зрады" (с точки зрения "порохоботов") озвучила пресс-секретарь Порошенко Юлия Мендель.

Комментируя слова Кучмы о том, что украинская армия не должна открывать ответный огонь, Мендель сказала, что заявление экс-президента "вырвали из контекста" и ВСУ будут и дальше стрелять в ответ на огонь противника.

По словам пресс-секретаря, речь шла о том, что часто украинские военные попадают на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".

"После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала Юлия Мендель.

Отметим, что озвученная Мендель информация уже давно не является тайной. Обе стороны конфлика, что неоднократно отмечалось в докладах международных организаций, часто размещают свои огневые точки среди жилой застройки, которую потом и накрывают ответным огнем.

Однако впервые это признало официальное украинское лицо.

Что, конечно же, вызвало огромное возмущение у сторонников уходящей власти, для которой подобного рода признания всегда были суровым табу.

"Они убеждают, что ВСУ на Донбассе, как в порядке вещей, стреляют по гражданским в больницах и детских садах. Это не тревожный звоночек. Это предпосылки для того, чтобы завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить. Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали", - написал в YouTube известный блогер-порохобот Роман Доник, опубликовал отрывок из выступления Мендель.

5. Что означают заявления Зеленского и его команды?

За последнее время Зеленский и его соратники сделали немало противоречивых заявлений относительно войны и мира на Донбассе.

Из последних примеров - история с блокадой Донбасса, которую то ли хочет отменить команда Зе, то ли уже не хочет.

Поэтому, очевидно, что не стоит после любого нового заявления делать далекоидущие выводы.

Однако, примечательно, что меняется "понятийный аппарат" в исполнении Банковой. Конфронтационная риторика остается, но она разбавляется определенными "пасами" россиянам. Вроде предложений "взять под контроль наемников".

Другой вопрос, что это пока лишь некие слова (которые компенсируются другими, куда более многочисленными словами, сказанными, например, в Брюсселе относительно курса в НАТО и российской агрессии).

Что касается реальных дел в плане реализации политичекой части Минских соглашений (главное условие Москвы для запуска процесса мирной реинтеграции Донбасса), то здесь никаких подвижек от новой команды нет.

И пока ничто не указывает на то, что они появятся и после выборов (судя по составу людей, которые сейчас идут на работу в АП).

На данный момент очевиден лишь пиар-эффект от заявлений Зеленского и его команды по Донбассу - каждое из них вызывает грандиозный поток негатива от порохоботов и националистов. И это идет на пользу рейтингу "Слуги народа" среди избирателей юго-востока, помогая поддерживать имидж "партии мира" даже без каких-либо реальных шагов и действий. Благодаря одним лишь словам и негативной реакции на них уходящей власти, которая все больше вызывает раздражение у общества.