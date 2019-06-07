Российская модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер приняли решение расстаться. Об этом пишет People.

По данным издания, модель якобы уже выехала из квартиры своего бойфренда. Уточняется, что 33-летняя Ирина и 44-летний Брэдли имеют общую дочь Леа де Сейн, родившуюся в марте 2017 года. "Брэдли всегда хотел держать подробности личной жизни в тайне, в то время как Ирина считала, что медиа должны знать все", - рассказал о разногласиях пары источник.

Предполагается, что именно различные взгляды на отношения и послужили причиной расставания.

Фото: people.com

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