Один из полицейских, которых подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды избегал ротации на восток Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире канала 1+1.

Он напомнил, что полицейские, которые не прошли переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, часть которых сейчас неподконтрольна Украине.

"Один из этих негодяев восстановился на службе в 2018 году. Кстати, по моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую область. Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы", – сказал Князев.

Однако один и подозреваемых, по его словам, ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды. "Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направление на восток. И именно в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выдан в той же районной больнице, где умер ребенок", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, что 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Одна пуля попала в мальчика, что был в соседнем дворе. 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня. Через два дня ребенка похоронили в ее родном городе.

После этого министр внутренних дел Аваков отказался уходить в отставку, и не увидел смысла в отставке главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

Также стало известно, что бывший начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов, который ушел в отставку из-за гибели ребенка, стал руководителем полиции в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.