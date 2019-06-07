В кинотеатре "Киев" на Большой Васильковской заявили о рейдерском захвате. Об этом свидетельствует сообщение на его официальной странице в Facebook.

"Внимание! Начался силовой захват кинотеатра "Киев". Выбивают двери. Все, кому не безразлично и кто рядом, подтягивайтесь к кинотеатру", - сказано в сообщении.

Как пишет theБабель, по словам заместителя директора кинотеатра Ирины Шинкаренко, в 10:00 утра в здание приехали представители муниципальной охраны, забаррикадировались в нем, ломают замки в кабинетах.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в кинотеатре проходит инвентаризация "с целью избежания незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева". Также в сообщении речь идет о том, что в течение апреля-мая 2019 года бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" незаконно препятствовал в доступе в помещение коммунального имущества здания кинотеатра комиссии.

Однако, по словам Шинкаренко, инвентаризацию уже проводили в сентябре прошлого года, а коммунального имущества в здании почти не осталось. Также заместитель директора кинотеатра заявила, что вместе с людьми в форме пришли представители "Синема-Центр" - нового арендодателя кинотеатра.

Скриншот: Facebook/ Культурний центр "Кінотеатр "Київ"

Напомним, зимой стало известно, что кинотеатр "Киев" на Большой Васильковской могут закрыть, так как культурному центру не продлевают срок аренды. Комплекс кинотеатра находится в коммунальной собственности. Его в течение двух десятилетий использует ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

А в апреле сеть "Синема Центр" выиграла аукцион на аренду столичного кинотеатра Киев, предложив арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно, что в 48 раз выше суммы, которую предыдущей арендатор платил в бюджет города (около 45 тысяч гривен в месяц).